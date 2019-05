Calciomercato Napoli, Di Lorenzo + Veretout: l’agente conferma

“Di Lorenzo primo acquisto del Napoli? Ci sei andato molto vicino! Manca ancora qualche giorno e quando si parla di mercato tutto può succedere”. Sono le dichiarazioni di Mario Giuffredi, procuratore di Giovanni Di Lorenzo, intervenuto ai microfoni di Radio Marte. “Concorrenza? Quando dico che nel calcio non si sa mai è perché ci sono tante squadre su Di Lorenzo e Corsi ha voluto un paio di giorni per riflettere bene. I giorni però scadono domani sera, Di Lorenzo anticiperà le visite mediche e se Corsi deciderà in maniera positiva, venerdì ci sarà anche la firma”, aggiunge.

“Veretout? Non escludo che il Napoli possa prenderlo anche con Allan. Il Napoli farà una squadra molto forte e c’è stato un cambio di strategia: ora si punta su calciatori già pronti e che conoscono la Serie A”, aggiunge. “Non escludo che Veretout possa far parte del centrocampo azzurro. Diverse squadre sono su di lui ma il ragazzo è innamorato di Napoli, se posso agevolare la squadra della mia città lo faccio molto volentieri”.