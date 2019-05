Calciomercato Napoli – Nella serata di ieri si è concluso il campionato di Serie A, una stagione comunque positiva per il Napoli che ha chiuso al secondo posto della classifica. Adesso l’intenzione è quella di migliorare la squadra per la prossima stagione e nelle ultime ore è stata chiusa una trattativa importante. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ è fatta per Giovanni Di Lorenzo, 25 anni, difensore dell’Empoli. La trattativa andava avanti da diverse settimane e ha trovato epilogo positivo nelle ultime ore Giuntoli e Corsi hanno trovato l’intesa sulla base di 10 milioni, visite mediche previste già la prossima settimana.