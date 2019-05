Calciomercato, il Psg blinda Mbappé: “Ancora insieme per fare la storia”

Kylian Mbappé non si muoverà. Il Paris Saint Germain stoppa sul nascere le voci di mercato alimentate dallo stesso attaccante ieri sera: “Credo forse sia giunto il momento di assumermi maggiori responsabilità. Spero sia al Psg, e mi farebbe piacere, oppure altrove con un altro progetto“. Pronta la risposta del club in una nota: “Un legame molto forte unisce il Psg e Mbappé dopo due anni e questa storia comune proseguirà la prossima stagione, con l’ambizione condivisa di scrivere la storia del calcio europeo. Il prossimo anno ricorre il 50esimo anniversario della nascita del Psg, un momento molto atteso per scrivere tutti insieme una grande pagina della storia del nostro club, nel quale ogni protagonista dovrà fare la sua parte, sempre lavorando in funzione della squadra”.