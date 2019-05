Calciomercato Real Madrid, As: “Prossima settimana la presentazione di Hazard”

Calciomercato Real Madrid – E’ il nome che si è fatto con insistenza per mesi e che, secondo As, già da un po’ è arrivato alla sua conclusione: dalla Spagna sono convinti che l’accordo tra Eden Hazard e il Real Madrid sia stato già raggiunto, per l’ufficialità si attende soltanto la finale di Europa League di questa sera.

Secondo il quotidiano spagnolo, la prossima settimana il talento belga dovrebbe essere presentato dai blancos. Anzi, potrebbe essere lunedì 3 giugno il giorno giusto. Dell’interesse per il giocatore belga ha già parlato apertamente Florentino Perez, senza però fare annunci per rispetto del club di Stamford Bridge: “Sono diversi anni che cerchiamo di fare di lui un giocatore del Real Madrid. Vorremmo che arrivi quest’estate“, aveva detto ieri.