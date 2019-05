Calciomercato Sampdoria, vicinissimo Sam Lammers del Psv Eindhoven

CALCIOMERCATO SAMPDORIA – La Sampdoria programma già la prossima stagione. Operazioni praticamente definite quelle di Jan Hurtado, attaccante venezuelano classe 2000 del Gimnasia La Plata e di Julian Chabot, difensore del Groningen, che ha firmato fino al 2024. Arriva il terzo tassello. Si tratta di Sam Lammers, attaccante di proprietà del Psv, in prestito nell’ultima stagione all’Heerenveen dove ha realizzato 16 gol in 29 presenze. Per Lammers sarebbe stata raggiunta un’intesa per il trasferimento a titolo definitivo sulla base di 11 milioni di euro. L’attaccante, 22 anni, era già stato seguito dal club blucerchiato lo scorso gennaio.