Calciomercato Torino, tesoretto per il riscatto di Ola Aina

CALCIOMERCATO TORINO – Si è conclusa una stagione ottima per il Torino, il club granata ha fallito l’accesso alla prossima Europa League ma ad un certo punto della stagione ha pensato incredibilmente anche alla Champions League. Adesso è arrivato già il momento di programmare la prossima stagione, il presidente Cairo ed il tecnico Walter Mazzarri sono già al lavoro per programmare la prossima stagione. La prossima mossa sarà quella del riscatto di Ola Aina dal Chelsea, operazione complessiva da 10 milioni di euro. E nelle casse del club arriva un tesoretto per finanziare l’acquisto. Si sono verificate tutte le condizioni per il Besiktas riguardante il riscatto di Ljajic, il serbo saluta definitivamente l’Italia ed il Torino incassa 6,5 milioni di euro. Il Corinthians riscatta Avelar, altro guadagno di 1,5 milioni di euro per il club granata.