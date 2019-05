Caos Roma, interviene anche Monchi: “Non capisco la genesi di questa storia”

E’ la bomba di questa mattina e proviene direttamente da Repubblica:i senatori della Roma volevano far fuori l’ex tecnico Eusebio Di Francesco, l’ex Ds Monchi e Francesco Totti. E’ intervenuto sulla questione anche Monchi, ex direttore sportivo della Roma, al telefono con l’ANSA da Siviglia, queste le sue parole.

“Non voglio fare commenti, adesso lavoro al Siviglia e ho già tanti ‘casini’. Però non capisco la genesi di questa storia, perché io questi giornalisti non so chi siano e non li ho mai incontrati”. “Non so proprio – dice ancora Monchi – e non posso parlare: sarebbe una mancanza di rispetto verso la Roma, e anche il Siviglia”.