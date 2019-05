Carrera: “Nessun contatto con la Juventus. All’Atalanta ci andrei di corsa”

Massimo Carrera, ex calciatore della Juventus e collaboratore di Antonio Conte nel suo periodo in bianconero, poi sulla panchina dello Spartak Mosca, ha rilasciato alcune dichiarazioni. In particolare, ha parlato di un possibile contatto con i bianconeri per la sostituzione di Allegri: “Panchina Juventus? Mi fa piacere che qualcuno abbia pensato a me ma non ho avuto nessun contatto con il club. Non avrei difficoltà a parlare con Agnelli, Nedved e Paratici ma io non ho mai allenato in Italia, anche se sono stato al fianco di un grande allenatore come Conte. Magari potrei avere un vantaggio in più ma mi risulta, ad esempio, che anche Simone Inzaghi sia amico di Paratici”. Stuzzicato su un possibile ritorno da secondo di Conte, Carrera ha detto: “Non si sa ancora dove andrà, io mi fiderò solo quando vedrò l’annuncio ufficiale. In questo momento cerco una carriera da primo allenatore come fatto in Russia, mi sono divertito. Ma se dovesse richiamarmi Conte sarei in difficoltà”. Infine, una battuta anche sull’Atalanta, squadra a cui è stato accostato in caso di addio di Gasperini: “Ho seguito spesso l’Atalanta, gioca un calcio fatto di pressing con aggressività e qualità. Zapata è un attaccante completo, veloce e rapido. Castagne? Buon difensore, ovviamente nel calcio di Gasperini si esprime bene, bisogna vederlo a 4. Ci andrei di corsa ma ora hanno un allenatore che sta facendo la storia”.