“Non posso dare conferme o indicazioni, sia in senso positivo che negativo. I fiorentini? Faccio loro, intanto, un in bocca al lupo per la gara di stasera. Ho seguito tutto il campionato, come fanno in tantissimi qui in America. Conosco bene la maglia della Fiorentina e anche qualche vecchia gloria gigliata, come Hamrin o Batistuta“. Lo ha detto al “Corriere Fiorentino” l’imprenditore italo-americano Rocco Commisso, circa le indiscrezioni filtrate ieri su un suo possibile acquisto delle quote di maggioranza della Fiorentina.

“Firenze? Ci sono stato da bambino. Se è vero che tifo Juventus? Io sostengo la Nazionale italiana: impazzisco quando gioca. Sono nato in Italia. Sono più italiano di qualunque altra persona in giro per il mondo“.