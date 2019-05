Chievo, Di Carlo: “Vignato merita club importanti. La Spal ha meritato la vittoria”

Le dichiarazioni dell’allenatore del Chievo, Domenico Di Carlo, al termine della gara contro la Spal, persa dai suoi per 0-4. Il tecnico ammette la superiorità della squadra di Semplici: “Abbiamo giocato due ottime gare contro Parma e Lazio. Oggi abbiamo disputato un buon primo tempo tenendo bene il campo e mancando il pareggio con Grubac, poi dal 60′ la Spal ha giocato con più aggressività e ha meritato“. Sul futuro di alcuni giovani, Di Carlo dice: “L’infortunio di Depaoli ci ha penalizzato, così come l’assenza di tre titolari, ma i giovani hanno fatto comunque bene. Vignato ha dimostrato anche oggi di essere di alto livello: merita di giocare in una squadra importante“. Sul suo futuro ha invece detto: “Il Vicenza? Per me resta la squadra numero uno ma bisogna sempre capire le ambizioni dei vari club. Da quando sono arrivato qui, la mia intenzione era quella di risalire con il Chievo. Questa società ha una tradizione importante, il presidente avrà sicuramente un progetto per ritornare in Serie A e aspetteremo le sue decisioni. Adesso cerchiamo di finire il campionato nel migliore dei modi“.