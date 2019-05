Chievo-Samp, scialbo 0-0: partita da ricordare solo per l’addio a Pellissier [FOTO]

1 /11 GUARDA le altre FOTOGALLERY

E’ andato in scena il lunch match valido per il campionato di Serie A, sono scese in campo Chievo e Sampdoria, è uscito uno scialbo 0-0, la partita va segnalata soprattutto per il saluto dell’attaccante Pellissier, è stata l’ultima partita per il calciatore davanti ai suoi tifosi. Per il resto la partita regala pochissime emozioni, qualche occasioni da una parte e dall’altra ma gli attaccanti sono stati poco lucidi. La squadra di Giampaolo non è riuscita a sfruttare la superiorità per gran parte del match, il Chievo infatti è rimasto in 10 per l’espulsione diretta di Barba. Finisce 0-0, il Chievo sale a quota 16 punti e saluta il proprio pubblico con un risultato positivo, la Samp a quota 50 e che ormai non ha più da tempo nulla da chiedere al campionato. In alto la fotogallery.