Ciliverge, rinnovo per il ds Danilo Facchinetti

Il Ciliverghe Calcio è lieto di comunicare il rinnovo del contratto del direttore sportivo Danilo Facchinetti. Il ds inizierà così la sua seconda stagione in gialloblù con il compito di dirigere le operazioni di mercato e l’obiettivo di costruire una rosa che possa disputare un campionato in linea con le aspettative societarie.

“Siamo felici – dichiara il presidente Nicola Bianchini – di proseguire insieme il lavoro iniziato un anno fa. Danilo è una persona di grandi valori capace di riconoscere gli eventuali sbagli e trasmettere tranquillità all’ambiente nei momenti di maggiore tensione. Conoscere Ciliverghe da un anno lo aiuterà a fare

meglio e a portare avanti di concerto con la società quel progetto di crescita e rinnovamento che il club ha intrapreso”. “Mi preme chiarire che – le parole del ds Facchinetti – mi assumo ogni errore commesso nella passata stagione in fase di mercato e di valutazione calciatori; quest’anno partiamo con rinnovate ambizioni, consapevoli delle nostre potenzialità e di quello che vogliamo fare. Il passo più lungo della gamba mai, ma vogliamo costruire una rosa che possa condurci ad un salvezza tranquilla e non al cardiopalma come quest’anno. Carobbio per noi è una garanzia, tutti abbiamo fortemente voluto la sua conferma e di

concerto abbiamo individuato una serie di nomi su cui lavorare per rinforzare la squadra”.