Cittadella, Venturato: “Io come Sarri? L’ambizione c’è”

Le dichiarazioni dell’allenatore del Cittadella, Roberto Venturato, ai microfoni di DAZN, al termine della gara d’andata dei Playoff di Serie B vinta 2-0 contro il Verona: “Io come Sarri? Forse perché anche lui è partito dal basso, l’ambizione c’è”. “Lui ha dimostrato di avere grandi capacità anche ad alti livelli, io l’ambizione ce l’ho ma devo rimanere concentrato sulla prossima gara – ha commentato Venturato – Credo che il lavoro settimanale sia molto importante e credo molto nel mio modo di interpretare il calcio. Lavoriamo perché tutti i miei giocatori possano arrivare a un certo livello”.

Poi in merito alla gara: “Nel primo tempo siamo partiti fortissimo poi abbiamo sbagliato dal punto di vista tattico e abbiamo perso qualcosa. Ma con grande volontà, carattere e determinazione nel secondo tempo siamo riusciti a fare un po’ di più. Certo, possiamo migliorare ma in queste partite conta il risultato”. Infine sulla possibilità di centrare la promozione in Serie A: “Manca ancora una partita, non è semplice andare a giocare a Verona – ha sottolineato Venturato – Giocheremo contro una squadra forte ma dovremo essere bravi a pensare che anche in trasferta dovremo centrare il risultato. Rimaniamo con i piedi per terra”.