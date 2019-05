L’uomo del giorno – Buon compleanno Corrado Ferlaino, l’ex presidente del Napoli di Maradona

Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il compleanno di Corrado Ferlaino, 88 candeline per l’ex presidente del Napoli di Maradona. Ha vinto due scudetti, una Coppa UEFA, una Coppa Italia ed una Supercoppa italiana, a termine della stagione 1997-1998 è retrocesso in Serie B. All’inizio degli anni 2000 ha ceduto il Calcio Napoli a Salvatore Naldi, la decisione è stata quella di uscire definitivamente dal mondo del calcio. Era un presidente ‘vulcanico’ per questo motivo il rapporto con i tifosi era di amore ed odio, poi si dedicò alla ristrutturazione di antiche ville a Napoli, nella zona di Ercolano.