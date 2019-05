Coppa Portogallo, trionfo dello Sporting: ko il Porto ai rigori

Si è giocata la finale di Coppa Portogallo, trionfo dello Sporting che ha vinto dopo i calci di rigore contro il Porto. All’Estadio Nacional di Oeiras, formazione allenata da Sergio Conceicao passa in vantaggio con la rete di Tiquinho Soares, poi arriva il pareggio immediato alla fine del primo tempo regolamentare e porta la firma del solito Bruno Fernandes. Poi la svolta nell’extra time, il 2-1 in favore del team allenato da Marcel Keizer a opera di Bas Dost poi il 2-2 in extremis di Felipe fino ai penalty che hanno premiato lo Sporting, decisivo gli errori di Pepe e Fernando.