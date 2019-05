Corsa Champions, 4 squadre per due posti: ultima giornata da brividi

La corsa Champions così come quella salvezza si deciderà all’ultimo respiro: 38^ giornata da brividi con 4 squadre in lotta per due posti. Mai negli ultimi anni è stato tutto così aperto. Finale thrilling per Atalanta, Inter, Milan e Roma, con due di queste che andranno ai gironi di Champions League e due che invece verranno relegate all’Europa League. Tutto può ancora succedere, persino 4 squadre a 66 punti. In tutto questo, ci sono delle certezze: Juventus e Napoli sono ai gironi di Champions, la Lazio è alla fase a gironi di Europa League (in quanto vincitrice della Coppa Italia), il Torino è fuori dall’Europa dopo la sconfitta di Empoli. In caso di arrivo a pari punti valgono i seguenti criteri: punti negli scontri diretti; differenza reti negli scontri diretti (i gol in trasferta non valgono doppio in caso di ulteriore parità); differenza reti generale; maggior numero di reti segnate in generale; sorteggio. Andiamo per ordine e vediamo la situazione della corsa Champions prima dei 90′ finali.

ATALANTA (66 Punti) – La squadra di Gasperini, grazie al punto ottenuto in casa della Juventus e alla contemporanea sconfitta dell’Inter a Napoli, è quella messa meglio di tutte. Terzo posto alla pari con l’inter ma avanti negli scontri diretti. Ultima gara in “casa” contro il Sassuolo, che le ha gentilmente concesso lo stadio. Se vince la Dea è in Champions, se pareggia rischia e dovrà guardare il risultato delle milanesi. Tutto nelle mani degli orobici, che difficilmente mancheranno l’appuntamento con i tre punti.

L’ ATALANTA VA IN CHAMPIONS SE

– Vince contro il Sassuolo

– Pareggia col Sassuolo e il Milan non batte la SPAL

– Perde con il Sassuolo e il Milan perde con la SPAL

INTER (66 Punti) – Anche la squadra di Spalletti ha tutto nelle proprie mani. Battere l’Empoli per assicurarsi la Champions. Partita difficile quella che attende i nerazzurri visto che l’Empoli è in piena corsa per la salvezza e giocherà al massimo.

L’ INTER VA IN CHAMPIONS SE

– Vince contro l’Empoli

– Pareggia contro l’Empoli e il Milan non batte la SPAL

– Perde con l’Empoli ma Milan e Roma non vincono

MILAN (65 Punti) – Compito difficile ma non impossibile per i rossoneri di Gattuso. Il destino non è in mano al Milan, che deve per forza di cose attendere buone notizie dagli altri campi, ma intanto ha bisogno di battere la SPAL.

IL MILAN VA IN CHAMPIONS SE

– Batte la SPAL e l’Inter o l’Atalanta non vincono

ROMA (63 Punti) – La situazione dei giallorossi è quella più difficile, praticamente impossibile. La Roma ha bisogno di un miracolo: battere il Parma, sperare che Milan, Inter e Atalanta perdano.

LA ROMA VA IN CHAMPIONS SE

– Vince contro il Parma e Inter, Milan e Atalanta perdono.

In caso di arrivo a pari punti, questa sarebbe la situazione:

Classifica avulsa tra due squadre

Atalanta e Inter (Atalanta davanti grazie agli scontri diretti)

Atalanta e Milan (Milan davanti grazie agli scontri diretti)

Atalanta e Roma (Atalanta al momento davanti grazie alla differenza reti generale ‘+29 contro +17’)

Inter e Roma (Inter al momento davanti grazie alla differenza reti generale ‘+23 contro +17’)

Inter e Milan (Inter davanti grazie agli scontri diretti)

Milan e Roma (Milan davanti grazie agli scontri diretti)

Classifica avulsa tra tre squadre

Atalanta, Inter e Milan (Inter poi Atalanta grazie agli scontri diretti)

Atalanta, Inter e Roma (Atalanta poi Roma grazie agli scontri diretti)

Atalanta, Milan e Roma (Milan grazie agli scontri diretti poi Roma grazie alla differenza reti negli scontri diretti)

Inter, Milan e Roma (Inter poi Milan grazie agli scontri diretti)

Classifica avulsa tra quattro squadre

Atalanta, Inter, Roma e Milan (Inter poi Milan poi Atalanta grazie agli scontri diretti)

Saranno 90 minuti di fuoco. L’appuntamento è per la prossima giornata (date e orari che ancora non si conoscono) per gli ultimi verdetti di questa appassionante stagione di Serie A.