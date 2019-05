Juventus, la curva saluta Allegri e Barzagli. Applausi per Buffon e striscione per De Rossi [FOTO]

1 /9 GUARDA le altre FOTOGALLERY

La curva della Juventus ha voluto omaggiare Allegri e Barzagli prima della gara con l’Atalanta. Applausi per Buffon e striscione anche per De Rossi. Allegri saluta lo Stadium dopo tanti anni di successi: “Uomo fiero mister vincente 5 anni di gloria dove hai scritto la storia. Grazie Max Allegri“. Questo lo striscione esposto dalla Curva Sud nel corso di Juventus-Atalanta e dedicato al tecnico bianconero, seguito dall’applauso dell’intero stadio e dai cori per l’allenatore all’ultima partita davanti a quello che è stato il suo pubblico. “Grazie di tutto” il coro levatosi dalla curva dei tifosi. Allegri ha risposto battendo a sua volta le mani. Applausi scroscianti dell’Allianz Stadium anche per Gianluigi Buffon prima di Juve-Atalanta. L’ex portiere e capitano della Juventus, nell’ultima stagione con la maglia del Paris Saint Germain, è sceso sul terreno di gioco nel pre-partita per salutare Allegri e Barzagli.

Andrea Agnelli ha salutato Barzagli prima della gara: “Solo due giocatori sono riusciti a conquistare otto scudetti consecutivi: Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli, che oggi saluta la nostra casa”. Tra le lacrime del difensore e i cori dei tifosi, Agnelli ha annunciato che la maglia di Barzagli farà mostra di sé nello Juventus Museum. “Grazie Andrea” ha concluso Agnelli prima di abbracciare un Barzagli evidentemente commosso, che ha ricevuto poi l’applauso sincero di tutto lo stadio.

Anche la Curva Sud, cuore del tifo bianconero, ha voluto omaggiare il centrocampista e capitano della Roma Daniele De Rossi, che lascerà il club giallorosso a fine stagione. “Ciao De Rossi, prima uomo…poi…calciatore!”, lo striscione esposto dai tifosi.

Pre-partita movimentato quello di Juventus-Atalanta. Premiato Cristiano Ronaldo come miglior giocatore del campionato. Il fuoriclasse portoghese ha conquistato il premio, alla sua prima edizione, nel suo primo anno in Italia, festeggiato con la vittoria dello scudetto e della Supercoppa italiana.