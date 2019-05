De Laurentiis mai banale: “Se Sarri va alla Juve c’è più gusto a vincere lo scudetto…”

Mai banale. Pungente, come sempre. Ogni volta che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis rilascia qualche dichiarazione, fa sempre parlare di sé. E lo ha fatto anche in questo caso, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli nel giorno del suo compleanno. Ecco le sue parole.

“A Quagliarella darei un posto d’onore, poi bisognerà capire con il tecnico come muoversi. Nel suo caso dipende esclusivamente dalla volontà di Quagliarella, non giocandole tutte potrebbe usurarsi di meno. Sarri alla Juventus? Dipende da lui, è maggiorenne. Uscito da casa nostra noi non possiamo che augurargli successo. Tiferò per la sua squadra in finale a Baku, sarei felicissimo vincesse. Ci sarebbe più gusto se venisse alla Juventus e noi vinciamo lo scudetto il prossimo anno. Dovremo coronare ancora di più quello che stiamo facendo con il massimo che è lo scudetto, ma anche la Champions non sarebbe male. Ancelotti? Ha un contratto di tre anni dove il Napoli ha la possibilità di recedere pagando una penale. Sono sempre stato innamorato di lui, le mie intenzioni erano precise“.