De Ligt-Barcellona, calma piatta: si inserisce un’altra big, e Raiola gioca al rialzo

E’ arrivato il suo momento. Quando un calciatore sotto la procura di Mino Raiola è ambito da tante squadre importanti, lui si scatena. E’ un po’ quello che sta accadendo con Matthijs De Ligt, il 19enne gioiellino dell’Ajax che ha sfiorato con gli olandesi la finale di Champions League.

Sul giovane difensore viene dato da tempo in pole il Barcellona, secondo i media esteri addirittura la scorsa settimana sarebbe dovuta arrivare l’ufficialità. Ma non è accaduto nulla, anzi pare esserci calma piatta. E così sul calciatore, su cui c’è anche la Juve, si è inserito il Manchester United, che sta facendo pressione proponendo un’offerta importante ai Lancieri e al difensore. E’ su questo che sta infatti puntando il noto agente: giocare al rialzo viste le numerose pretendenti. Raiola avrebbe chiesto un ingaggio maggiore per De Ligt e una commissione più alta per lui. Questo, secondo la stampa spagnola, avrebbe fatto irritare il Barça.