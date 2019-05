Matthijs de Ligt, a margine della cerimonia in cui è stato premiato come miglior giocatore della stagione in Olanda da ‘VoetbalPrimeur” ha rilasciato importanti parole sul suo futuro. Secondo quanto riportato dal giornale catalano ‘Sport‘, il centrale olandese dell’Ajax avrebbe dichiarato che non gli dispiacerebbe giocare ancora con Frenkie de Jong, accasatosi al Barcellona: “Giocare con lui? Sarebbe bello giocare con Frenkie in una squadra, ma in questo momento non so cosa succederà”.