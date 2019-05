Serie A, l’Empoli crede ancora nella salvezza: le quote dei bookmakers

Grazie a due vittorie di fila, quando mancano due giornate alla fine della Serie A, l’Empoli si è portato a un solo punto dalla zona salvezza. Per i toscani, comunque, centrare l’obiettivo rimane quasi un’impresa, considerando che il calendario non è proprio agevolissimo. Le prestazioni della squadra di Andreazzoli, ad ogni modo hanno impressionato gli analisti Sisal Matchpoint, che hanno tagliato da 7,50 a 4,50 la quota sulla salvezza degli azzurri. Empoli che resta comunque favorito per la retrocessione, a 1,16: giudizio influenzato, riferisce Agipronews, dai difficili impegni che li aspettano, prima contro il Torino (in corsa per un posto in Europa League), poi all’ultima giornata in trasferta con l’Inter, che potrebbe ancora non avere la certezza della qualificazione alla prossima Champions. Decisamente più alla portata la quota salvezza del Genoa, solo un punto più su, ma atteso dagli impegni con Cagliari e Fiorentina che ormai non hanno più nulla da chiedere al campionato: la squadra di Prandelli salva è un’opzione a 1,05 appena.