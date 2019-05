Empoli-Torino 4-1, le pagelle di CalcioWeb: incredibile Di Lorenzo [FOTO]

1 /11 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Empoli-Torino, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso un fondamentale incontro nel campionato di Serie A, spettacolo dell’Empoli che ad oggi sarebbe salvo, sorpasso infatti sul Genoa. Niente da fare per il Torino che vede allontanarsi la zona Europa, finisce con un netto 4-1, partita incredibile per gli uomini di Andreazzoli. In alto la fotogallery con le immagini del match.

Empoli-Torino, le pagelle di CalcioWeb

Empoli (3-5-2): Dragowski 6.5; Maietta 6, Silvestre 6, Dell’Orco 6; Di Lorenzo 7.5, Traore 6.5 (dal 77′ Veseli 6), Bennacer 6.5, Acquah 7 (dal 64′ Brighi 7), Pajac 6.5; Farias 6.5, Caputo 6.5.

Torino (3-4-2-1): Sirigu 6; Izzo 5.5, Nkoulou 6, Moretti 5.5; De Silvestri 6, Baselli 5 (dal 78′ Lukic 5), Rincon 5.5, Aina 4.5 (dal 53′ Iago 6.5); Meite 5.5 (dal 68′ Zaza 5.5), Berenguer 5; Belotti 6.5.