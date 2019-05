Festa Osasuna, il club spagnolo promosso in Liga con tre giornate d’anticipo

Grande festa a Pamplona nelle ultime ore per il ritorno in Liga dell’Osasuna. La squadra può adesso festeggiare dopo una stagione da protagonista, decisiva la sconfitta di ieri dell’Albacete che ha permesso all’Osasuna di conquistare aritmeticamente la promozione con tre giornate d’anticipo. Il club torna dunque in massima serie dopo due anni dall’ultima retrocessione e nella prossima stagione proverà a disputare un campionato tranquillo e raggiungere la salvezza.