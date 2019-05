Frosinone-Chievo 0-0, le pagelle di CalcioWeb: pochi spunti [FOTO]

1 /16 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Frosinone-Chievo, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il primo match valido per la 38^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Frosinone e Chievo, le due squadre chiudono senza gloria una stagione da dimenticare, anche la partita di oggi ha fatto emergere tutti i problemi della squadra, finisce con uno scialbo 0-0, confermate tutte le difficoltà anche in fase realizzativa.

Frosinone: Bardi 6, Capuano 6.5, Ariaudo 6.5, Brighenti 6, Zampano 6 (dal 63′ Ciofani 5.5), Valzania 6 (dal 46′ Maiello 6), Sammarco 6.5, Paganini 6, Beghetto 6.5, Ciano 6.5, Dionisi 5.5 (dall’82’ Trotta s.v.).

Chievo: Semper 6.5, Andreolli 6, Cesar 6.5, Frey 6.5, Depaoli 5.5, Rigoni 5.5, Diousse 6 (dal 33′ Burruchaga 5.5), Jaroszynski 6, Vignato 6.5 (dal 62′ Piazon 5.5), Pellissier 5.5, Pucciarelli 5.5 (dal 79′ Juwara s.v.).