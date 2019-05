Galatasaray campione di Turchia per la 22esima volta [FOTO]

1 /8 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il Galatasaray si è laureato campione di Turchia per la 22esima volta, grazie al successo odierno ottenuto contro il Basaksehir per 2-1. La compagine di Istanbul allenata da Fatih Terim conquista il suo secondo titolo di fila. Con tre punti di vantaggio sul Basaksehir a una giornata dalla fine, il Galatasaray è campione anche perché in caso di arrivo in parità è in vantaggio negli scontri diretti proprio nei confronti dell’Istanbul Basaksehir. Tra i turchi figurano anche le vecchie conoscenze della Serie A Muslera e Nagatomo. In alto la FOTOGALLERY.