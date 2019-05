Gattuso lascia il Milan e rinuncia a due anni di stipendio: il commento di Salvini

“Rinunciare ai quattrini non è di moda in questi tempi. Mi piacerebbe che lo facesse anche qualche conduttore Rai”. Sono le dichiarazioni del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Quarta Repubblica su Rete4, che ha commentato la decisione di Gennaro Gattuso di lasciare il Milan rinunciando al contratto con il club rossonero. La notizia era ormai nell’aria ma adesso è arrivata l’ufficialità, Salvini ha apprezzato la decisione di Gennaro Gattuso e ha messo da parte le incomprensioni con l’allenatore degli ultimi mesi, non sono infatti mancate le frecciate tra i due.