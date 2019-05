Genoa nei guai, Perinetti: “adesso serve un miracolo”

“Adesso e’ il momento di trovare le energie per fare il miracolo e soprattutto bisogna sperare che l’Inter faccia l’Inter fino in fondo”. Sono le dichiarazioni di Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, dopo la vittoria dell’Empoli nel match contro il Torino la situazione si è complicata terribilmente per il club rossoblu. “Dovremo andare a Firenze per cercare di vincere anche se adesso sembra impossibile, ma ormai abbiamo visto che tutto puo’ succedere”.