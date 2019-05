Inter, Bonolis sponsorizza Conte: “è un grande allenatore”

“C’e’ una squadra che giochera’ per la Champions e un’altra per non retrocedere: teoricamente l’Inter dovrebbe farcela”. Sono le dichiarazioni di Paolo Bonolis in vista della sfida dell’ultima giornata di campionato dell’Inter contro l’Empoli: “L’Empoli ha bei giocatori e un tecnico (Andreazzoli, ndr) che li fa giocare in maniera aggressiva – spiega il conduttore-attore, tifosissimo dell’Inter, a ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento – E’ una partitaccia per tutte e due ma la classifica dovrebbe avere un valore, anche se le partite non sono mai scontate”.

“L’Inter sarebbe stata gia’ in Champions senza quel rigore surreale di Firenze. Quello di Abisso non e’ stato un errore ma una scelta, che sarebbe ancora piu’ penosa qualora costasse ai nerazzurri la Champions”. Per la prossima stagione si parla sempre più di Conte: “E’ un professionista, come Spalletti, che ha vissuto una stagione difficile e meriterebbe di proseguire con una rosa piu’ importante e una situazione piu’ tranquilla”.

“Conte e’ un grande tecnico, qualora arrivasse l’Inter avrebbe un altro grande allenatore dopo Spalletti”. Il capitolo Icardi resta sempre aperto: “Dice che vuol restare ed e’ un valore, ma e’ un portatore sano di preoccupazioni, come la signora (la moglie-agente Wanda Nara, ndr). Vendere il centravanti e’ un problema, trattenerlo potrebbe generarne altri, credo che la societa’ dovra’ ragionarci. E poi, chi lo prende – conclude Bonolis – prende un calciatore ma anche la zavorra…”.