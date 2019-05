Inter, Conte è a Milano: può partire la sua avventura in nerazzurro!

Il suo nome è accostato già da tempo all’Inter, col passare delle settimane l’interesse è diventato concreto, fino a materializzarsi in trattativa. Adesso, manca solo l’annuncio perché Conte possa essere considerato a tutti gli effetti il nuovo allenatore dei nerazzurri.

L’ex tecnico del Chelsea è a Milano, la sua avventura all’Inter può cominciare. Manca solo l’ufficialità delle firme sui contratti, che dovrebbe arrivare domani o al più tardi venerdì. Conte è stato visto oggi in sede, immortalato in una foto insieme ai dipendenti del settore comunicazione nel cortile interno (immagine svelata dalla Gazzetta dello Sport), a dimostrazione che le operazioni per il suo arrivo sono già cominciate. Oggi tuttavia non era giornata di annunci, anche per rispetto nei confronti di Luciano Spalletti, che ha perso il fratello Marcello e il cui funerale si è svolto nel pomeriggio. L’annuncio dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, anche perché nel pomeriggio di venerdì Conte dovrebbe partire insieme ai dirigenti nerazzurri verso Madrid, per assistere alla finale di Champions League di sabato tra Liverpool e Tottenham. Niente viaggio in Cina né presentazione ufficiale per ora: il primo incontro con la stampa dovrebbe avvenire solo a luglio, nei primi giorni di ritiro.