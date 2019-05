Inter-Empoli, le formazioni ufficiali: c’è Icardi

Inter-Empoli, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per l’ultima giornata del campionato di Serie A, in campo Inter ed Empoli nella partita più importante della giornata. La squadra di Spalletti ha bisogno dei tre punti per mantenere la qualificazione in Champions League, la squadra di Andreazzoli cerca la salvezza.

Inter-Empoli, le formazioni ufficiali

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Empoli (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Acquah, Pajac; Farias, Caputo.