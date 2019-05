Inter, il report dell’allenamento: le condizioni di Politano

Prosegue il lavoro dell’Inter che al Centro Sportivo Suning prepara la sfida di domenica sera in casa del Napoli di mister Ancelotti. La squadra dopo il riscaldamento in palestra, ha svolto lavoro in campo con torello ed esercizi tattici. A seguire una partitella per chi non ha giocato contro il Chievo. Politano è alle prese con una distorsione alla caviglia. Spalletti valuterà nelle prossime ore se convocarlo per la sfida del San Paolo. Intanto De Vrij continua a lavorare in vista del rientro.