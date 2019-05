No votes yet.

Ad Appiano chi è sceso in campo contro contro il Chievo ha svolto lavoro di scarico; per tutti gli altri riscaldamento e partitelle a campo ridotto con sponde. Contro i partenopei dovrebbero essere tutti a disposizione, a parte De Vrij le cui condizioni verranno valutate nelle prossime ore.

Traguardo vicino, ma le dirette concorrenti non mollano. L’ Inter non ha ancora raggiunto la qualificazione in Champions League e domenica sera c’è la trasferta in casa del Napoli. Riprese le fatiche dopo la vittoria di ieri sera, nerazzurri al Centro Sportivo Suning.

Inter, le ultime in vista di Napoli: da valutare De Vrij

