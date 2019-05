La Juve festeggia lo scudetto, Lapo: “Lancerò un’edizione speciale di occhiali da sole”

La Juve ha festeggiato ieri sera, davanti ai propri tifosi, l’ottavo scudetto consecutivo, già matematicamente conquistato da diverse settimane. Arrivano i complimenti anche da parte di Lapo Elkann, fondatore e direttore creativo del brand Italia Independent. Ecco le sue parole.

“Anche quest’anno la mia squadra del cuore si è confermata la più forte, vincendo l’ottavo scudetto consecutivo grazie a uomini – oltre che giocatori – dal valore straordinario. Un grazie speciale a mio cugino Andrea Agnelli, artefice di questo percorso che anno dopo anno porta la Vecchia Signora a battere record su record. Nei festeggiamenti non dobbiamo dimenticare l’apporto dei tifosi, persone che come me vivono di Juve e per Juve, che hanno sostenuto la squadra durante la stagione dimostrando un amore incondizionato. La Juve è W8NDERFUL ed io, insieme alla mia azienda, sono orgoglioso di celebrarla ancora una volta – fino alla fine – con un’edizione speciale di occhiali da sole“.