Juventus-Atalanta 1-1, le pagelle di CalcioWeb: male Alex Sandro [FOTO]

Juventus-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb – Si è appena concluso Juventus-Atalanta, uno dei due posticipi domenicali della 37^ giornata di Serie A. Per i bianconeri, campioni d’Italia già da tempo, più che un altro una passerella di addio ad Allegri e Barzagli, all’ultima all’Allianz Stadium. Per i nerazzurri, le possibilità di fare un passo fondamentale verso una storica qualificazione in Champions League dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia. Finisce 1-1, segnano Ilicic nel primo tempo e Mandzukic nella ripresa. Le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY del match.

JUVENTUS

Szczesny 6 – Forse ha qualche responsabilità sul gol, ma ci mette una pezza in diverse circostanze.

Cancelo 6 – Così così, sufficiente la sua prova.

Bonucci 6 – Specie nel primo tempo va un po’ in difficoltà come tutta la difesa, ma fa sentire la sua personalità quando c’è da proporre.

Barzagli 6 – Sul campo meriterebbe il 5.5, non brillante la sua prestazione. Ma come si fa a dare un 5.5 dopo quanto visto? Carriera fantastica per un grande difensore, mezzo voto in più. (61′ Mandzukic 7)

Alex Sandro – Male, è il peggiore di una difesa comunque non impeccabile nella prima frazione. Sbaglia quasi tutto quando c’è da chiudere sugli attaccanti avversari, c’è anche un episodio dubbio in area per un presunto tocco col braccio, valutato non falloso dall’arbitro dopo aver consultato il Var. (46′ Bernardeschi 6)

Emre Can 6 – Pure lui così così, sbaglia qualcosa ma fa sentire la sua presenza.

Pjanic 5.5 – Da qualche settimana non è il vero Pjanic, lo dimostra anche stasera.

Matuidi 5.5 – Idem come sopra, si vede poco. (85′ Kean sv)

Cuadrado 5.5 – Sempre tanta corsa e impegno, ma non oltre. Da rivedere.

Dybala 5.5 – Prestazione opaca, purtroppo è un’abitudine. Nessun scossone.

Ronaldo 6 – Ci prova, come contro il Torino, ma stavolta il gol non arriva. Sbaglia qualcosa.

ATALANTA

Gollini 5.5 – La responsabilità sul gol c’è, si lascia passare il pallone sotto le gambe.

Hateboer 5.5 – Troppo “molle” su Mandzukic, pensa che il croato non arrivi su quel pallone. Beffato.

Djimsiti 6 – Buona prestazione, la Juve non crea moltissimo.

Masiello 6 – Idem come sopra, fa bene il suo compito.

Castagne 6 – Ordinato, come sempre. Tiene bene a centrocampo.

Freuler 6.5 – Buona la sua prestazione, come in generale quella del reparto bergamasco.

De Roon 6 – Anche lui come i compagni, sufficiente.

Gosens 6 – Prestazione sufficiente, compitino. (62′ Mancini 6)

Ilicic 7 – Gol facile, la difesa della Juve dorme. Prova ad impensierire gli avversari. (78′ Barrow sv)

Gomez 5.5 – Così così, il peggiore dei tre. Si vede poco, forse stanco dalla Coppa. (74′ Pasalic sv)

Zapata 6.5 – Scatenato, specie nel primo tempo fa reparto da solo e impensierisce la difesa.