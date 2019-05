Juventus, scommessa Demiral! Lucescu: “arriverà in alto”

Non solo la questione panchina in casa Juventus, il club bianconero punta anche il calciomercato e segue con grande attenzione tanti calciatori. Sempre più vicino l’arrivo di Demiral, difensore protagonista di una grande stagione con la maglia del Sassuolo, il calciatore è sponsorizzato dal Ct Lucescu, arrivano le dichiarazioni come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’: “Si fa apprezzare da tutti, ha mezzi fisici incredibili ma nonostante tutto è veloce nei recuperi e gioca bene con i piedi. Però è con la testa che fa la differenza, ha carattere positivo e intelligenza tattica. Cercavo dei giovani per ricominciare un ciclo. Appena l’ho visto, mi sono detto: questo arriva in alto. Juve e Inter si erano interessate a lui e venivano a vederlo già quando era in Turchia, ora assieme a gente come Chiellini e Bonucci potrà solo migliorare”.