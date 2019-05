Juventus, le immagini della festa scudetto: luci, fuochi d’artificio e spettacolo [FOTO]

1 /23 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il presidente della Lega Gaetano Miccichè ha consegnato la coppa scudetto alla Juventus sul palco allestito al termine della sfida pareggiata 1-1 dai campioni d’Italia contro l’Atalanta. I calciatori hanno fatto esplodere la festa. In un gioco di luci e fuochi allestito per l’occasione, ogni calciatore della rosa bianconera, in ordine di ruolo, è stato chiamato sul palco. Tra i più acclamati capitan Chiellini, Andrea Barzagli, Miralem Pjanic, Mario Mandzukic, Cristiano Ronaldo, oltre che il tecnico Massimiliano Allegri. Proprio Giorgio Chiellini è stato il primo ad alzare la Coppa Scudetto, con i fuochi d’artificio a far da cornice alla premiazione. Dopo la cerimonia di premiazione e lo spettacolo pirotecnico dal tetto dell’Allianz Stadium, giro del campo per i giocatori della Juventus con la coppa dell’ennesimo scudetto. Sul prato dell’Allianz bianconeri con figli, mogli, fidanzate e parenti, tifosi. Con Cristiano Ronaldo, a far festa la compagna Georgina Rodriguez e la mamma Maria Dolores Aveiro alla quale CR7 ha fatto alzare il trofeo. Saluti e abbracci per Massimiliano Allegri, immortalato con la testa coperta di schiuma bianca. In alto la FOTOGALLERY.