La rassegna stampa di lunedì 27 maggio – Le prime pagine di calcio: “storico: Dea in Champions” [FOTO]

La rassegna stampa di lunedì 27 maggio – Continua il nostro classico appuntamento giornaliero con la ‘Rassegna stampa‘, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Ovviamente in primo piano l’ultima giornata del campionato di Serie A che ha regalato spettacolo ed emozioni, qualificazione al cardiopalma per l’Inter che ha vinto 2-1 contro l’Empoli e si è dovuto affidare ad uno strepitoso Handanovic che ha evitato il pareggio nel finale in diverse occasioni. Impresa dell’Atalanta che nella prossima stagione disputerà la Champions League, il successo contro il Sassuolo vale la storica qualificazione. In alto la fotogallery con le prime pagine.