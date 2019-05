Lazio, confermati 3 turni di squalifica a Marusic e il settore dello stadio chiuso

La Commissione d’appello Uefa ha respinto il ricorso della Lazio e confermato le sanzioni decise lo scorso 28 marzo, in merito al ritorno di Europa League contro il Siviglia. I biancocelesti, dunque, dovranno giocare la prossima gara interna in Europa League chiudendo un settore dell’Olimpico da almeno 3 mila posti e dove dovrà essere esposto uno striscione col logo Uefa e il motto “#EqualGame“. Per la Lazio anche un’ammenda da 20 mila euro. Confermate anche le 3 giornate di squalifica inflitte ad Adam Marusic.