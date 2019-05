SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE

Durante Lazio-Bologna , i tifosi della Curva Nord della Lazio hanno esposto uno striscione di saluto per De Rossi: “La Nord saluta De Rossi fiero ed irriducibile nemico sul campo”. Il resto dell’Olimpico non ha gradito ed ha fischiato il gesto, intonando cori contro la Roma e lo stesso De Rossi.

Lazio, la Nord saluta De Rossi, il resto dello stadio fischia

