La Lazio vola in Borsa dopo la vittoria della Coppa Italia

La Lazio ha sistemato la stagione dopo il successo in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, 2-0 il risultato finale con le reti messe a segno da Milinkovic-Savic e Correa, importante vittoria anche per il futuro di Simone Inzaghi che potrebbe essere ancora in biancoceleste. Nel frattempo arrivano i primi risultati della vittoria in Coppa Italia, la Lazio vola in Borsa a Milano, a pochi minuti dall’avvio della seduta il titolo avanza del 9% a 1,2620 euro. Si tratta di un risultato importante per la Lazio che adesso potrà programmare al meglio il futuro, grandi meriti del presidente Lotito e grazie alla sua gestione oculata del club.