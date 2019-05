Shock Lecce-Pescara, lite finisce nel sangue: un accoltellamento nella notte

Il Lecce ha conquistato la promozione nel campionato di Serie A dopo una stagione da grande protagonista, il Pescara è ai playoff con l’intenzione di effettuare il salto di categoria. Ma nelle ultime ore si è verificato un episodio shock che ha sconvolto il mondo del calcio. Lite tra tifosi del Pescara e del Lecce che è finita con un accoltellamento. E’ accaduto nella notte nella movida del capoluogo adriatico, in via Conte di Ruvo. Ad avere la peggio è stato un 31enne pugliese finito in ospedale con una ferita tra il petto e l’ascella. Tutto è iniziato quando un gruppo di tifosi del Pescara ha incontrato due ragazzi leccesi che intonavano cori da stadi.

E’ nata una lite poi degenerata quando un tifoso del Pescara ha tirato fuori un coltello da cucina e colpito il 31enne. L’altro pugliese si è rifugiato in un bar. Sull’episodio sono in corso le indagini da parte della Digos per individuare i responsabili.