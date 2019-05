L’Inter si gioca la Champions: in 60.000 contro l’Empoli

Un solo risultato a disposizione: la vittoria. Si è complicata terribilmente la corsa Champions League in casa Inter, il club nerazzurro ha dovuto fare i conti con diversi passi falsi, pesantissimo quello dell’ultima giornata contro il Napoli, adesso la squadra di Luciano Spalletti dovrà conquistare bottino pieno per confermarsi al quarto posto della classifica. Per la partita di domenica la squadra nerazzurra potrà contare sulla spinta dei tifosi, saranno infatti oltre 60.000 gli spettatori a San Siro, la società ha anche aperto la vendita dei biglietti per il terzo anello rosso, esauriti i tagliandi dei primi due anelli, l’obiettivo è spingere la squadra verso la Champions League.