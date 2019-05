Liverpool, parlano Alisson, Salah (che invita De Rossi in Inghilterra) e Klopp: “Guardiola preferisce Premier perché vince”

Tra quattro giorni sarà finale di Champions League per il Liverpool, che ci riprova un anno dopo aver perso all’ultimo atto contro il Real Madrid. Questa volta è derby tutto inglese con il Tottenham. Ma gli argomenti affrontati da Klopp, Salah e Alisson non riguardano soltanto la gara di sabato, ma anche altre tematiche. Ecco le loro parole a Sky Sport.

KLOPP – “Guardiola è il miglior allenatore del mondo e merita tutti gli elogi che riceve. Dice che preferisce la Premier alla Champions? Beh, perché da anni non arriva in finale. Io penso che sia più importante la Champions perché ancora posso vincerla, mentre la Premier l’ho persa. Il City ha la migliore squadra d’Inghilterra, ma credo che abbiamo disputato una stagione migliore della loro“.

SALAH – “De Rossi sarebbe il benvenuto in Premier League, sarei contento di averlo di nuovo in squadra. E’ una leggenda, un ottimo amico, non so davvero cosa dire. Ho visto la sua ultima partita e i tifosi che lo salutavano. Lui è una leggenda per il club giallorosso e il calcio italiano, ha fatto tanto per la Roma. Si è sacrificato per la squadra, vorrei ringraziarlo e augurargli buona fortuna per la sua nuova avventura. Vorrei tanto che arrivasse qua, mi piacerebbe giocare con lui in qualsiasi squadra. Gli auguro tutto il meglio, se viene in Inghilterra è il benvenuto“.

ALISSON – “E’ sempre un piacere giocare la Champions, poi arrivare in finale è un’emozione molto bella. Sono felice per il bellissimo lavoro che stiamo facendo, non abbiamo vinto la Premier ma abbiamo fatto 97 punti e arrivare in finale di Champions dopo aver perso la semifinale con il Barça è una sensazione fantastica, è davvero speciale potersi giocare il titolo. Sarà una grandissima finale, al momento penso che sia la partita piùimportante della mia carriera. Gli errori di Karius l’anno scorso? Può succedere a tutti di sbagliare, a qualsiasi portiere o giocatore, ora ho io questa opportunità e sono concentrato su quello che devo fare, ho lavorato duramente per arrivare a questo momento che finalmente è arrivato, darò il massimo per aiutare la squadra a vincere“.