Lukaku-Inter: i nerazzurri insistono, ma lo United spara alto [DETTAGLI]

E’ un nome che si fa con insistenza da un po’ di tempo e che negli ultimi giorni è tornato molto di moda in casa Inter. I nerazzurri non mollano la pista Lukaku e anche il belga pare accetti la strada italiana. Ma secondo il Daily Mirror, il problema è rappresentato dall’attuale squadra dell’attaccante, il Manchester United.

Lukaku avrebbe trovato già un’intesa di massima con l’Inter per un ingaggio da 10 milioni di euro lordi a stagione. I nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto 55 milioni per strappare il giocatore al Manchester United, che ne chiede però almeno 80. I Red Devils, però, potrebbero entrare nell’ottica di abbassare le pretese se dovessero riuscire ad ingaggiare Antoine Griezmann. Secondo l’Independent, infatti, i Red Devils avrebbero contattato l’entourage del giocatore in uscita dall’Atletico Madrid e da tempo nelle mire del Barcellona.