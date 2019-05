Lutto nel mondo del calcio: addio a Mario Mazzoni

E’ scomparso oggi a Firenze all’età di 88 anni l’ex calciatore e allenatore Mario Mazzoni. Cresciuto nel settore giovanile viola, Mazzoni ha raccolto le sue maggiori soddisfazioni in campo come mezz’ala, in squadre come Empoli, Siena, Ascoli e soprattutto Bari, dove ha giocato per dieci anni. Poi una breve carriera da tecnico, prima come vice di personaggi quali Pesaola, Pugliese, Liedholm, Radice, Rocco e Mazzone, e poi – al termine della stagione 1974-1975 – come allenatore della Fiorentina al posto di Nereo Rocco, guidando la squadra alla conquista della Coppa Italia. Termina la sua carriera da allenatore nel 1979, entrando a far parte dal 6 ottobre 2014 della ‘Hall of fame viola‘ curata dal ‘Museo fiorentina’. “La Fiorentina si unisce al dolore della famiglia Mazzoni per la scomparsa di Mario – il cordoglio del club – Prima calciatore, poi la carriera da allenatore, lavorando a lungo nel settore giovanile viola, contribuendo a formare i talenti che avrebbero vinto lo scudetto del 1968/1969 e non solo. Nel 1975, da tecnico della prima squadra, vinse la Coppa Italia. Tutto il Club gigliato lo ricorda con grande commozione“.