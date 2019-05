Maradona, nuovi guai per il Pibe de Oro: fermato all’aeroporto [DETTAGLI]

Nuovi guai per Diego Armando Maradona. L’attuale tecnico dei Dorados è stato fermato all’aeroporto per una denuncia della sua ex compagna Rocio Oliva. La polizia ha bloccato l’ex Napoli all’aeroporto Ezeiza di Buenos Aires, poco dopo essere atterrato con un volo dal Messico. Gli agenti avevano la necessità di notificargli, per l’appunto, la denuncia presentata dalla donna che gli è stata a fianco nel periodo che Maradona ha trascorso a Dubai. Maradona non ha voluto in alcun modo commentare la vicenda che è iniziata da una richiesta di risarcimento che a febbraio è stata appunto presentata da Rocio Oliva dopo la loro separazione. Stando a quanto reso noto dall’avvocato Fernando Burlando, che cura gli interessi di Rocio, la donna rivendica 6 milioni di dollari per la sua convivenza con Maradona. Una sorta di richiesta di alimenti. Negli anni della turbolenta relazione si è parlato anche di violenze di Maradona su Rocio Oliva anche se la donna non ha mai sporto denuncia.