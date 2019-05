Biaggi su De Rossi: “Si sente ancora un giocatore, io sto con lui”

Max Biaggi, campione di motociclismo, ha espresso il suo pensiero sull’addio di De Rossi, attraverso parole di stima verso il calciatore della Roma pronunciate a Rtl 102.5: “Mi dispiace molto che Daniele lasci, è stato un fulmine a ciel sereno, non me l’aspettavo, è il nostro capitan futuro. Credo che si senta ancora calciatore e non si sentisse pronto a fare un ruolo più istituzionale e io seguo il suo pensiero, sono dalla parte dello sportivo. Ci mancherà perché lo vedremo giocare sicuramente sotto un altro colore, e dispiace non averlo“.