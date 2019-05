Maxi Lopez verso la rescissione con il Vasco da Gama: il motivo

Maxi Lopez e il Vasco da Gama a un passo dall’addio secondo “Globoesporte“. Il 35enne attaccante argentino avrebbe chiesto la rescissione del contratto dopo la mancata convocazione per la partita di lunedì contro il Fortaleza. Alla base della rottura ci sarebbe non solo questo ma anche altri motivi. Il tecnico Vanderlei Luxemburgo vorrebbe vedere l’attaccante in una forma accettabile e avrebbe lasciato a casa Maxi Lopez per fargli continuare la cura dimagrante. Decisivo lo scorso anno per la salvezza del Vasco, l’ex giocatore di Barcellona, Catania, Milan, Torino e Samp non è riuscito a ripetersi in questo avvio di stagione anche perché si è presentato in ritiro sovrappeso, perdendo il posto di titolare.