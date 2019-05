Messico, i Tigres di Monterrey si laureano campioni

Il campionato messicano è sempre molto seguito, tanti i talenti che si mettono in mostra per poi essere protagonisti in tornei ben più importanti. Il campionato in Messico intanto ha emesso il suo verdetto, i Tigres di Monterrey si sono laureati campioni dopo il successo all’andata nella finale, la squadra guidata in panchina dal brasiliano Ricardo Ferretti ha pareggiato 0-0 contro il Club Leon, si tratta del settimo titolo in bacheca.