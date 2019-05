Milan, rivoluzione non solo in panchina e nella rosa ma anche per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo. Due i nomi per il dopo Leonardo

Rivoluzioni in casa Milan. Al passo d’addio c’è anche il direttore sportivo Leonardo. Il direttore generale Gazidis ha intrapreso una linea a gennaio e non intende cambiarla. Puntare sui giovani come fatto all’Arsenal e valorizzarne il talento. Gli arrivi di Piatek e Paquetà puntano decisi in questa direzione e, allora, per il nome di nuovo direttore sportivo il Milan pensa a dei profili che sappiano lavorare con i giovani. I primi due nomi sulla lista di Gazidis sono quelli di Luis Campos e Igli Tare. Campos, attuale direttore del Lilla ha dimostrato sia con la squadra del nord della Francia sia in precedenza con Monaco di saper pescare bene: i vari Fabinho, Bakayoko, Mbappé sono sue intuizioni. Anche Igli Tare, ds della Lazio, ha fatto vedere negli anni di saper scovare talenti sconosciuti ai più che poi si sono rivelati veri e propri gioielli. Ora il Milan penserà al campo, provando a centrare la qualificazione in Champions. A stagione conclusa sarà più chiaro anche il futuro di Leonardo.